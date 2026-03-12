Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Kebudayaan Serahkan Bantuan Kemanusiaan di Kawasan Cagar Budaya Syekh Burhanuddin

Kamis, 12 Maret 2026 – 19:19 WIB
Menteri Kebudayaan Serahkan Bantuan Kemanusiaan di Kawasan Cagar Budaya Syekh Burhanuddin - JPNN.COM
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana alam di kawasan Cagar Budaya Kuburan Sibohong Syekh Burhanuddin Surau Gadang di Padang Pariaman. Foto: Dok. Kemenbud

jpnn.com, PADANG PARIAMAN - Mengawali rangkaian kunjungan kerja di Sumatra Barat, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana alam di kawasan Cagar Budaya Kuburan Sibohong Syekh Burhanuddin Surau Gadang di Padang Pariaman.

Selain tempat ziarah, kawasan itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami sejarah serta asal-usul perkembangan agama Islam di Sumatra Barat.

Menbud Fadli Zon menyampaikan duka mendalam atas bencana alam yang terjadi di Padang Pariaman sekaligus mengajak masyarakat untuk saling menguatkan melalui semangat bergotong royong.

"Turut berduka atas masyarakat yang terdampak. Saya baru berkunjung ke Sumatra Utara untuk juga menyalurkan bantuan. Ke depan kita harus semakin waspada menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu serta menghadapi musibah ini dengan semangat gotong royong,” ungkap Menbud Fadli.

Menurutnya, Kementerian Kebudayaan memiliki tugas untuk melindungi warisan budaya, baik benda maupun takbenda. Situs Kuburan Sibohong Syekh Burhanuddin Surau Gadang merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai historis penting bagi masyarakat Minangkabau.

Fadli Zon menilai, menjaga kawasan ziarah ini merupakan tanggung jawab bersama, baik dalam merawat fisik situs maupun nilai sejarah yang melekat di dalamnya.

Secara simbolis, dia menyerahkan bantuan berupa perlengkapan alat salat kepada perwakilan korong dan nagari di Padang Pariaman, yakni Korong Rajang, Korong Baruah, Nagari Sandi Ulakan, dan Nagari Sungai Batang, serta kepada pengurus Masjid Inyiak Deer dan Museum Perang Sintuk dari Kabupaten Agam.

Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, mengapresiasi dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pelestarian Surau Gadang sebagai situs bersejarah sekaligus pusat penyebaran Islam yang penting di tanah Minangkabau, khususnya Padang Pariaman.

Fadli Zon menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana alam di kawasan Cagar Budaya Kuburan Sibohong Syekh Burhanuddin Surau Gadang...

