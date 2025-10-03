Menteri LH Berkomitmen Pulihkan Ekosistem Gambut dan Mangrove Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Dr. Hanif Faisol Nurofiq menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjaga dan memulihkan ekosistem lahan basah Indonesia, khususnya gambut dan mangrove melalui kolaborasi lintas sektor.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dalam pembukaan Forum Kolaborasi Pemulihan Ekosistem Gambut dan Mangrove tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, pada Kamis (2/10/2025).

Menteri Hanif menjelaskan Indonesia memiliki 13,36 juta hektare lahan gambut dengan cadangan karbon mencapai 57 gigaton.

Baca Juga: Irjen Krisno Perintahkan Dirreskrimsus Selidiki Karhutla di Gambut Jaya Jambi

Namun, lebih dari 3,3 juta hektare di antaranya telah mengalami kerusakan akibat drainase, konversi lahan, dan praktik pembukaan lahan dengan api.

Data 2018–2023 menunjukkan adanya perbaikan kualitas pada 3,07 juta hektare lahan gambut, meski 2,50 juta hektare menurun, dan sisanya sekitar 18,72 juta hektare tetap stabil. Jadi ada selisih positif – pemulihan mulai menunjukkan dampak nyata.

“Keberhasilan pemulihan di dalam konsesi perlu diperluas ke luar konsesi. Tantangan terbesar justru ada di area yang tidak terikat kewajiban hukum, sehingga lebih rentan terhadap degradasi,” ujar Menteri LH.

Menteri Hanif Faisol mengungkapkan sejak 2015, KLH telah mengembangkan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 332 desa.

Hasilnya, hanya tiga desa yang masih mengalami kebakaran berulang. Pendekatan berbasis masyarakat dengan strategi 3R (Rewetting, Revegetasi, Revitalisasi) terbukti efektif mencegah kebakaran sekaligus membuka peluang ekonomi baru.