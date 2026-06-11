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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Menteri LH Jumhur Dorong Teknologi & Inovasi Jadi Kunci Kemajuan Sektor Industri

Kamis, 11 Juni 2026 – 20:14 WIB
Menteri LH Jumhur Dorong Teknologi & Inovasi Jadi Kunci Kemajuan Sektor Industri - JPNN.COM
Menteri Lingkungan Hidu Jumhur Hidayat mengatakan teknologi dan inovasi harus menjadi bagian dari solusi nyata yang mendukung keberlanjutan sektor industri. Foto: Mind ID

jpnn.com, JAKARTA - JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat mengatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mendorong penerapan teknologi bersih dan mempercepat ekonomi sirkular untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan hidup.

Menurut dia, teknologi dan inovasi harus menjadi bagian dari solusi nyata yang mendukung keberlanjutan sektor industri, sekaligus lingkungan.

Dia berkata demikian dalam pembukaan pembukaan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference (Invirotech) 2026 yang digelar di Jakarta pada Kamis (11/6).

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Dia mengungkapan melalui pameran, forum diskusi, coaching clinic, workshop, business matching, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya, Indo Envirotech menjadi wadah untuk melihat bagaimana teknologi dapat menjawab berbagai persoalan nyata lingkungan hidup.

“Dunia usaha memiliki peran penting dalam menerapkan teknologi bersih, meningkatkan kepatuhan lingkungan, dan mempercepat ekonomi sirkular,” ujar Jumhur.

Dia menambahkan, teknologi yang dikembangkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan.

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“Teknologi harus membantu industri memenuhi kewajiban lingkungannya,” ujarnya.

Dalam praktiknya, sejumlah pelaku industri tambang telah mulai menerapkan program pengelolaan limbah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga penciptaan nilai tambah bagi lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidu Jumhur Hidayat mengatakan teknologi dan inovasi harus menjadi bagian dari solusi nyata yang mendukung keberlanjutan sektor industri.

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TAGS   Menteri LH Jumhur Hidayat  Inovasi  sektor industri  MIND ID 
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