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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Menteri LH Jumhur Hidayat Terhenyak Mendengar Cerita dari Sri Sultan HB X

Sabtu, 25 Juli 2026 – 09:06 WIB
Menteri LH Jumhur Hidayat Terhenyak Mendengar Cerita dari Sri Sultan HB X - JPNN.COM
Menteri LH/Kepala BPLH Jumhur Hidayat bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Jumat (24/7). Foto dokumentasi Kementerian LH

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat mengaku memperoleh tambahan keberanian untuk memperkuat perlindungan lingkungan setelah bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Kepatihan, DIY, Jumat, 24 Juli 2026.

Dalam pertemuan itu, Sri Sultan HB X berpesan agar pemerintah tidak hanya mengelola, tetapi juga mengayomi alam dan lingkungan.

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“Saya mendapatkan kebijaksanaan dari Sri Sultan HB X bahwa kita harus mengayomi alam dan lingkungan,” kata Jumhur.

Menurut Jumhur, Sri Sultan mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menerbitkan kebijakan, khususnya kebijakan pembangunan yang berpotensi memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.

“Kalau kebijakan yang dikeluarkan nakal, alam juga akan marah. Namun, kalau kita arif dan bijaksana terhadap alam, alam juga akan kembali baik kepada kita,” ujarnya.

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Jumhur menilai pesan Sri Sultan HB X sejalan dengan semangat Kementerian Lingkungan Hidup untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga bumi.

Perlindungan lingkungan, menurutnya, tidak cukup dilakukan hanya melalui aturan dan perintah.

Menteri LH Jumhur Hidayat bertemu Gubernur DKIY Sri Sultan HB X pada Jumat kemarin. Dia mengaku terhenyak.

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TAGS   Menteri Lingkungan Hidup  Jumhur Hidayat  Lingkungan  Sri Sultan HB X 
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