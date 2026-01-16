Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Menteri LH Minta Wako Bandung Pidanakan yang Tak Becus Kelola Sampah Mandiri

Jumat, 16 Januari 2026 – 13:16 WIB
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq didampingi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan seusai meninjau pengolahan sampah mandiri di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, Jumat (16/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti permasalahan sampah di wilayah Bandung Raya.

Hanif bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Herman Suryatman dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pagi tadi mengunjungi TPS Batu Rengat dan Pasar Induk Caringin di Kota Bandung.

Dalam kunjungannya, para pejabat itu melihat pengelolaan sampah di kedua tempat itu, seperti di Pasar Induk Caringin, yang mana ada pengolahan sampah mandiri oleh pihak swasta.

Sampah organik dan residu diolah menjadi bahan bakar, seperti brisket.

"Dengan kapasitas sampah sekitar 4.400 ton per hari, tentu perlu kerja keras semua ini, baik di tingkat provinsi maupun kawasan kota. Sampah yang demikian besar tentu tidak mudah untuk diselesaikan, sama sekali tidak mudah," kata Hanif ditemui di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, Jumat (16/1/2026).

Menteri Hanif menuturkan perlu sinergitas antara pemerintah kota dan provinsi dalam menangani permasalahan sampah.

Adapun di Bandung, capaian pengelolaan sampah mandiri sudah mencapai 22 persen, sisanya masih perlu ditangani.

Maka dari itu, Hanif meminta kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk berani mengambil tindakan tegas, seperti memidanakan pihak-pihak yang tak becus dalam mengelola sampah.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq meninjau sejumlah TPS di Kota Bandung. Minta Pemda olah sampah habis di tempat.

TAGS   Menteri LH  Bandung  sampah  Wali Kota Bandung 
