Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Menteri Maman Apresiasi Komitmen Pertamina Mendukung Penguatan UMKM di SMEXPO 2025

Rabu, 26 November 2025 – 20:19 WIB
Menteri Maman Apresiasi Komitmen Pertamina Mendukung Penguatan UMKM di SMEXPO 2025 - JPNN.COM
Menteri UMKM Maman Abdurrahman didampingi Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri saat membuka Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2025 di Tangerang Selatan, Selasa (25/11). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi komitmen Pertamina sebagai salah satu BUMN yang konsisten membina dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Maman saat membuka Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2025 di Tangerang Selatan, Selasa (25/11).

“Program SMEXPO ini merupakan program Pertamina untuk menunjukkan bahwa produk-produk UMKM yang dibawa Pertamina ini sudah sukses,” ujar Menteri Maman dalam keterangannya, Rabu (26/11).

Baca Juga:

Maman menegaskan kehadiran SMEXPO membuktikan UMKM binaan BUMN mampu tampil dengan kualitas yang semakin baik dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Dia juga berharap SMEXPO dapat terus dikembangkan dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

“Dari 66 ribu UMKM binaan Pertamina diharapkan bisa semakin bertambah dan memiliki kualitas produk yang bagus dan harus tetap dijaga,” ujarnya.

Baca Juga:

Maman menilai peran Pertamina sangat strategis dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan kompetensi UMKM melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendorong UMKM agar tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh dan berdaya saing.

Menteri Maman menegaskan kehadiran SMEXPO membuktikan UMKM binaan BUMN mampu tampil dengan kualitas yang semakin baik dan relevan dengan kebutuhan pasar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  SMEXPO  Penguatan UMKM  UMKM  Maman Abdurrahman   Simon Aloysius Mantiri  pasar global  BUMN 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp