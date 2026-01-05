Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Mukhtarudin Apresiasi Pekerja Migran Indonesia Sugianto di Korea Selatan

Senin, 05 Januari 2026 – 18:34 WIB
Menteri Mukhtarudin Apresiasi Pekerja Migran Indonesia Sugianto di Korea Selatan - JPNN.COM
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menggelar video call penuh kehangatan dengan Pekerja Migran Indonesia Sugianto yang berada di Korea Selatan serta istrinya, (Indah 30 tahun) di Indramayu, Jawa Barat. Foto: Humas KP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menggelar video call penuh kehangatan dengan Pekerja Migran Indonesia Sugianto yang berada di Korea Selatan serta istrinya, (Indah 30 tahun) di Indramayu, Jawa Barat.

Pertemuan virtual ini menjadi momen apresiasi Kementerian P2MI atas aksi kemanusiaan Sugianto yang menyelamatkan tujuh lansia dari kebakaran hutan dahsyat di Yeongdeok, Gyeongsang Utara, pada Maret 2025 lalu.

Dalam video call tersebut, Menteri Mukhtarudin menyampaikan rasa terima kasih mendalam.

Baca Juga:

"Terima kasih banyak, Ibu, juga Bapak Sugianto tetap ingat anak dan istri di tanah air. Doa dari istri selalu menyertai agar Bapak bekerja selamat dan sehat," ujar Menteri Mukhtarudin.

Obrolan berlanjut hangat tentang kehidupan keluarga. Indah mengaku tinggal berdua dengan anak di Indramayu, tanpa orang tua.

"Alhamdulillah sudah punya rumah sendiri," katanya bangga.

Menteri Mukhtarudin pun menawarkan informasi program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) subsidi untuk perumahan.

“Kalau ada rezeki lebih, bisa disisihkan untuk program kredit perumahan dari pemerintah," sarannya.

Menteri P2MI Mukhtarudin mengapresiasi Pekerja Migran Indonesia Sugianto di Korea Selatan yang menyelamatkan tujuh lansia dari kebakaran hutan dahsyat.

TAGS   pekerja migran  Menteri Mukhtarudin  P2MI  Lansia 
