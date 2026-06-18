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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Mukhtarudin Dampingi Presiden Prabowo Sepakati Kerja Sama Ketenagakerjaan Keperawatan dengan Jerman

Kamis, 18 Juni 2026 – 14:11 WIB
Menteri Mukhtarudin Dampingi Presiden Prabowo Sepakati Kerja Sama Ketenagakerjaan Keperawatan dengan Jerman - JPNN.COM
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin turut mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam pertemuan kenegaraan menyambut kunjungan resmi Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 15 Juni 2026. Foto: Humas KP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses pasar kerja internasional sekaligus meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja domestik.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan kerja sama bilateral dengan negara-negara mitra strategis guna membuka peluang emas bagi talenta terbaik bangsa di kancah global.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin turut mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam pertemuan kenegaraan menyambut kunjungan resmi Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 15 Juni 2026.

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Pertemuan tingkat tinggi ini fokus pada penguatan kemitraan strategis kedua negara, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Kesepakatan Strategis Global Skills Partnership

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman resmi menyepakati Letter of Intent (LoI) terkait Global Skills Partnership yang berfokus pada bidang keperawatan.

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"Kesepakatan ini menjadi tonggak penting bagi penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal di Eropa," ujar Menteri Mukhtarudin, Rabu 17 Juni 2026.

Menteri Mukhtarudin menyatakan bahwa kolaborasi tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem penempatan tenaga kerja yang ideal.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses pasar kerja internasional.

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TAGS   P2MI  KP2MI  Menteri Mukhtarudin  Prabowo 
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