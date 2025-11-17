Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Mukhtarudin dan Dubes RI untuk Italia Junimart Girsang Bahas Penempatan 500 Ribu Pekerja Migran ke Luar Negeri

Senin, 17 November 2025 – 20:25 WIB
Menteri Mukhtarudin dan Dubes RI untuk Italia Junimart Girsang Bahas Penempatan 500 Ribu Pekerja Migran ke Luar Negeri - JPNN.COM
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan silaturahmi dari Dubes RI untuk Italia Junimart Girsang di kantor Kementerian P2MI, Senin, Senin 17 November 2025. Foto: Humas Kementerian P2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan silaturahmi dari Dubes RI untuk Italia Junimart Girsang di kantor Kementerian P2MI, Senin, Senin 17 November 2025.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut membahas rencana besar pemerintah menempatkan 500 ribu Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri pada tahun 2026 sekaligus peluang khusus penempatan ke Italia yang mencapai 100 ribu orang.

Program penempatan 500 ribu pekerja Migran merupakan prioritas langsung Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Dari jumlah tersebut, 300 ribu di antaranya akan diisi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memiliki keterampilan spesifik.

“Untuk Italia, kami mengajukan permohonan slot sebanyak 100 ribu tenaga kerja, khususnya di sektor perawat (nursing) dan hospitality. Pemerintah Italia melalui pilar-pilar kebijakannya sangat welcome terhadap tenaga kerja terlatih dari Indonesia,” ujar Junimart.

Junimart memastikan bahwa tenaga kerja yang akan dikirim adalah mereka yang sudah melalui pelatihan intensif sehingga memiliki kompetensi middle-high skill.

Baca Juga:

“Kita nanti tentu akan kirim orang-orang yang sudah terlatih. Itu baru Italia, belum lagi negara-negara lain. Pada prinsipnya kami siap,” beber Junimart.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Mukhtarudin menyambut baik inisiatif penjajakan ke Italia.

Menteri P2MI Mukhtarudin & Dubes RI untuk Italia Junimart Girsang membahas rencana pemerintah menempatkan 500 ribu Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   P2MI  Menteri Mukhtarudin  Dubes RI untuk Italia  Pekerja Migran Indonesia 
BERITA P2MI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp