Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Mukhtarudin dan Menteri Industri Sarawak Sepakati Pembentukan Task Force Percepatan Penempatan Pekerja Migran

Selasa, 27 Januari 2026 – 17:22 WIB
Menteri Mukhtarudin dan Menteri Industri Sarawak Sepakati Pembentukan Task Force Percepatan Penempatan Pekerja Migran - JPNN.COM
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin (kanan) menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Industri Makanan, Komoditi, dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Malaysia Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pekerja Migran Sarawak Datuk Gerawat Gala di Kantor Kemwnterian P2MI, Jakarta Selatan, Selasa 27 Januari 2026. Foto: Humas KP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Industri Makanan, Komoditi, dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Malaysia Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pekerja Migran Sarawak Datuk Gerawat Gala di Kantor Kemwnterian P2MI, Jakarta Selatan, Selasa 27 Januari 2026.

Pertemuan strategis ini fokus pada penguatan pelindungan dan optimalisasi penempatan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Sarawak, yang saat ini berjumlah kurang lebih 145 ribu orang.

Mayoritas Pekerja Migran di wilayah tersebut terserap di sektor perkebunan sawit (plantation), mulai dari hulu (upstream) hingga hilir (downstream).

Baca Juga:

Langkah Tegas Berantas Pekerja Migran Non-Prosedural

Salah satu poin utama yang disepakati dalam pertemuan teknis tersebut adalah komitmen bersama untuk menekan angka pemberangkatan pekerja migran non prosesural.

Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa kedua belah pihak telah memiliki kesamaan persepsi dalam menangani masalah tersebut.

Baca Juga:

“Kami sudah satu kesepahaman dan satu langkah untuk mengatasi masalah pekerja migran asal Indonesia yang berangkat secara tidak prosedural. Kami bersepakat untuk segera membentuk semacam Task Force atau satuan tugas khusus untuk melakukan pengawasan ketat," ujar Menteri Mukhtarudin.

Reformasi Regulasi dan Efisiensi Waktu Penempatan

Menteri P2MI Mukhtarudin & Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Malaysia Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom membahas penguatan PMI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PMI  P2MI  Menteri Mukhtarudin  Pekerja Migran Indonesia 
BERITA PMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp