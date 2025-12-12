Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Mukhtarudin dan Pemkab Belu NTT Teken MoU untuk Perkuat Pelindungan Pekerja Migran

Jumat, 12 Desember 2025 – 13:43 WIB
Menteri Mukhtarudin dan Pemkab Belu NTT Teken MoU untuk Perkuat Pelindungan Pekerja Migran - JPNN.COM
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Jakarta, Jumat 12 Desember 2025. Foto: Humas KemenP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Jakarta, Jumat 12 Desember 2025.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penempatan dan pelindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Acara ini melanjutkan serangkaian kolaborasi Kementerian P2MI dengan pemerintah daerah, termasuk kunjungan Wakil Menteri P2MI Christina Aryani ke Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) baru-baru ini.

Baca Juga:

Dalam kunjungan tersebut dilakukan MoU untuk memperkuat sinergi dalam sosialisasi migrasi aman dan peningkatan SDM.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Belu Willybrodus Lay beserta Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Belu Marselus Koli.

Menteri Mukhtarudin didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian P2MI Komjen Pol Dwiyono, Direktur Jenderal Penempatan Ahnas serta Direktur Jenderal Pelindungan Rinardi.

Baca Juga:

Bupati Belu Willybrodus Lay menekankan pentingnya akses informasi yang lebih baik bagi calon pekerja migran (CPMI) di wilayahnya.

“Pekerja migran asal Kabupaten Belu mayoritas bekerja di Malaysia, Singapura, dan Hong Kong, namun keterbatasan informasi menjadi kendala utama," tutur Willy.

Menteri P2MI Mukhtarudin melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pekerja Migran Indonesia  Pemkab Belu  CPMI  Menteri Mukhtarudin 
BERITA PEKERJA MIGRAN INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp