Menteri Mukhtarudin Melepas 12 Pekerja Migran Terampil ke Korea Aerospace Industries Lewat Skema Visa E-7

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menghadiri acara syukuran dan pelepasan perdana penempatan 12 Pekerja Migran Indonesia ke Korea Aerospace Industries (KAI), perusahaan dirgantara terkemuka Korea Selatan.

Acara ini digelar di Swiss-Belhotel Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat, 19 Desember 2025.

Penempatan ini dilakukan oleh PT Prima Duta Sejati (PDS) melalui skema visa E-7, yang merupakan visa kerja khusus untuk tenaga ahli terampil.

Ke-12 Pekerja Migran ini akan terlibat dalam perakitan pesawat jet tempur KF-21 Boramae, helikopter, pesawat komersial serta pesawat tanpa awak (drone) di fasilitas KAI.

Acara dihadiri oleh Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Su Deok, yang menandakan dukungan kuat dari kedua pemerintah.

Kehadiran Menteri Mukhtarudin semakin mempertegas komitmen bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam bidang ketenagakerjaan dan industri pertahanan.

CEO PT Prima Duta Sejati Maxi Mantofa menyatakan penempatan perdana ini menjadi awal yang bersejarah.

“Kami akan menempatkan 12 Pekerja Migran high-skill pada kesempatan pertama ini. Ke depan, kami berharap bisa menempatkan jauh lebih banyak lagi di sektor kedirgantaraan," ujarnya.