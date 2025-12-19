Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Mukhtarudin Melepas 12 Pekerja Migran Terampil ke Korea Aerospace Industries Lewat Skema Visa E-7

Jumat, 19 Desember 2025 – 14:38 WIB
Menteri Mukhtarudin Melepas 12 Pekerja Migran Terampil ke Korea Aerospace Industries Lewat Skema Visa E-7 - JPNN.COM
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menghadiri acara syukuran dan pelepasan perdana penempatan 12 Pekerja Migran Indonesia ke Korea Aerospace Industries (KAI), perusahaan dirgantara terkemuka Korea Selatan yang digelar di Swiss-Belhotel Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat, 19 Desember 2025. Foto: Humas Kementerian P2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menghadiri acara syukuran dan pelepasan perdana penempatan 12 Pekerja Migran Indonesia ke Korea Aerospace Industries (KAI), perusahaan dirgantara terkemuka Korea Selatan.

Acara ini digelar di Swiss-Belhotel Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat, 19 Desember 2025.

Penempatan ini dilakukan oleh PT Prima Duta Sejati (PDS) melalui skema visa E-7, yang merupakan visa kerja khusus untuk tenaga ahli terampil.

Ke-12 Pekerja Migran ini akan terlibat dalam perakitan pesawat jet tempur KF-21 Boramae, helikopter, pesawat komersial serta pesawat tanpa awak (drone) di fasilitas KAI.

Acara dihadiri oleh Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Su Deok, yang menandakan dukungan kuat dari kedua pemerintah.

Kehadiran Menteri Mukhtarudin semakin mempertegas komitmen bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam bidang ketenagakerjaan dan industri pertahanan.

CEO PT Prima Duta Sejati Maxi Mantofa menyatakan penempatan perdana ini menjadi awal yang bersejarah.

“Kami akan menempatkan 12 Pekerja Migran high-skill pada kesempatan pertama ini. Ke depan, kami berharap bisa menempatkan jauh lebih banyak lagi di sektor kedirgantaraan," ujarnya.

Menteri P2MI Mukhtarudin menghadiri syukuran & pelepasan perdana penempatan 12 Pekerja Migran Indonesia ke Korea Aerospace Industries Lewat Skema Visa E-7.

