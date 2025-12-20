Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Mukhtarudin Melepas 12 Pekerja Migran Terampil ke Korea Selatan, Bekerja di Perusahaan Dirgantara Terkemuka

Sabtu, 20 Desember 2025 – 07:16 WIB
Menteri Mukhtarudin Melepas 12 Pekerja Migran Terampil ke Korea Selatan, Bekerja di Perusahaan Dirgantara Terkemuka - JPNN.COM
Menteri P2MI Mukhtarudin (kanan) pada acara syukuran dan pelepasan perdana penempatan 12 Pekerja Migran Indonesia terampil ke Korea Aerospace Industries (KAI), perusahaan dirgantara terkemuka Korea Selatan di Swiss-Belhotel Kalibata, Jakarta Selatan, pada Jumat, 19 Desember 2025. Foto: Humas KP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan penyiapan program vokasi secara masif mulai 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan Menteri Mukhtarudin dalam acara syukuran dan pelepasan perdana penempatan 12 Pekerja Migran Indonesia ke Korea Aerospace Industries (KAI), perusahaan dirgantara terkemuka Korea Selatan yang digelar di Swiss-Belhotel Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat, 19 Desember 2025.

“Ini agar Indonesia memasuki era penempatan pekerja migran berbasis keterampilan menengah dan tinggi. Fokus kami bukan lagi kuantitas, melainkan kualitas," tegas Menteri Mukhtarudin.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Menteri Mukhtarudin menekankan pekerja terampil jarang mengalami masalah serius, berbeda dengan yang berangkat tanpa persiapan memadai.

"Artinya, penempatan kali ini melalui skema pisa E-7 menjadi bukti pergeseran paradigma dari sektor domestik ke industri strategis seperti dirgantara," beber Menteri Mukhtarudin.

Ke depan, kata Menteri Mukhtarudin, pemerintahan Prabowo-Gibran akan terus memfasilitasi dan menyiapkan regulasi yang baik untuk menciptakan ekosistem penempatan dan pelindungan pekerja migran yang bermartabat dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Menurutnya, pelindungan paling awal dimulai dari proses penyiapan sumber daya manusia (SDM).

"Pelindungan itu dimulai sejak kita menyiapkan CPMI secara matang, termasuk kompetensi, bahasa, dan keterampilan kerja," imbuh Menteri P2MI.

Menteri P2MI menghadiri acara syukuran dan pelepasan perdana penempatan 12 Pekerja Migran Indonesia terampil ke Korea Aerospace Industries (KAI).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   P2MI  Kementerian P2MI  pekerja migran  Menteri Mukhtarudin 
BERITA P2MI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp