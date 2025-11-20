Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Mukhtarudin Memotivasi Ratusan Siswa SMK Pasim Sukabumi, Pakai Frasa ‘Go Global!’

Kamis, 20 November 2025 – 16:26 WIB
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memberikan ceramah motivasi bertajuk 'SMK Pusat Keunggulan Pasim Go Global” di Aula Kompleks Pendidikan PASIM, Jalan Prana No. 8A, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 20 November 2025. Foto: Humas Kementerian P2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memberikan ceramah motivasi bertajuk 'SMK Pusat Keunggulan Pasim Go Global” di Aula Kompleks Pendidikan PASIM, Jalan Prana No. 8A, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 20 November 2025.

Menteri P2MI Mukhtarudin saat memberikan ceramah motivasi bertajuk 'SMK Pusat Keunggulan Pasim Go Global” di Aula Kompleks Pendidikan PASIM, Jalan Prana No. 8A, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 20 November 2025. Foto: Humas Kementerian P2MI

Kegiatan yang dihadiri Ketua Dewan Pembina Yayasan Pasim Sukabumi Rinalwan Buchari, Ketua Yayasan Wati Purnaningrum, Rektor Universitas Pasim Bandung, Sekjen KP2MI

Komjen Pol. Dwiyono serta ratusan siswa SMK, SMP, hingga TK ini berlangsung penuh antusias.

Menteri Mukhtarudin dalam sambutannya memuji Yayasan PASIM Sukabumi yang telah membangun ekosistem pendidikan terpadu dari TK hingga SMK.

“Saya sangat mengapresiasi Yayasan PASIM. Dari TK, SD, SMP, sampai SMK ini luar biasa. SMK Pasim ini tidak hanya membekali ilmu, tetapi juga mental dan fisik yang kuat. Itulah yang kita butuhkan untuk program SMK Go Global,” ujar Menteri P2MI Muktarudin.

Menteri Mukhtarudin menyampaikan saat ini terdapat 1,6 juta lulusan SMK di seluruh Indonesia yang belum terserap kerja.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memberikan ceramah motivasi bertajuk 'SMK Pusat Keunggulan Pasim Go Global.

