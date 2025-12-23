Menteri Mukhtarudin Pastikan 9 Jenazah Pekerja Migran Korban Kebakaran di Hong Kong Dipulangkan ke Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan seluruh Sembilan jenazah Pekerja Migran Indonesia korban kebakaran di Hong Kong akan dipulangkan ke Tanah Air dalam pekan ini.

Hingga hari ini, enam jenazah telah tiba di Indonesia, sementara sisanya dijadwalkan menyusul dalam beberapa hari ke depan.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan pemulangan jenazah dilakukan sebagai bentuk kehadiran dan tanggung jawab negara terhadap warganya yang menjadi korban musibah di luar negeri.

“Hari ini ada tiga jenazah yang tiba. Sebelumnya satu jenazah sudah dipulangkan ke Jawa Barat, dan hari ini juga ada yang tiba melalui Bandara Juanda. Total sudah enam, sisanya akan menyusul, sehingga sembilan jenazah seluruhnya akan kembali ke Tanah Air minggu ini,” ujar Mukhtarudin saat menjemput jenazah pekerja migran Indonesia dari Hong Kong, di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten, Selasa 23 Desember 2025.

Mukhtarudin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong serta Pemerintah Hong Kong atas koordinasi dan bantuan yang diberikan dalam penanganan para korban.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenlu, KJRI Hong Kong, dan Pemerintah Hong Kong yang telah membantu Pekerja Migran terdampak, baik yang meninggal dunia, sakit, maupun yang selamat,” ujar Menteri Mukhtaridin.

Bantuan pemerintah dan santunan, Menteri Mukhtarudin menjelaskan pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada para korban dan keluarga dengan rincian Rp20 juta untuk korban meninggal dunia, Rp10 juta untuk korban sakit, dan Rp 10 juta bagi korban selamat.

Selain itu, melalui koordinasi Palang Merah Indonesia (PMI) dan Palang Merah Hong Kong, Pemerintah Hong Kong juga memberikan santunan sebesar 5.000 dolar Hong Kong per bulan selama satu tahun yang akan disalurkan kepada ahli waris korban.