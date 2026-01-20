Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri P2MI Mukhtarudin Bidik Penempatan Pekerja Migran Sektor Profesional di Portugal

Selasa, 20 Januari 2026 – 21:58 WIB
Menteri P2MI Mukhtarudin bersama Wamen P2MI Christina Aryani enerima kunjungan kerja Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Portugal Susi Marleny Bachsin di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin 19 Januari 2026. Foto: Humas KP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan kerja Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Portugal Susi Marleny Bachsin di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin 19 Januari 2026.

Pertemuan strategis ini membahas sinergi penempatan dan peningkatan standar pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Portugal.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin didampingi Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Sekjen KP2MI Dwiyono, Dirjen P3KLN Dwisetiawan, Dirjen Pelindungan Rinardi serta Dirjen Penempatan Ahnas.

Sinergi Diplomasi dan Verifikasi Peluang Kerja

Menteri Mukhtarudin menegaskan peran KBRI sangat krusial sebagai garda terdepan diplomasi dalam membuka akses pasar kerja profesional di Portugal.

Mukhtarudin berharap KBRI dapat memperketat verifikasi job order dan menghubungkan KP2MI dengan mitra strategis di sana.

“Tanpa peran KBRI, kami tidak bisa melakukan hubungan diplomatik atau menjalin kerja sama dengan user maupun agency di Portugal. Kami mohon dukungan KBRI untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang mendorong penempatan pada sektor profesional (middle dan high skill)," ujar Mukhtarudin.

Tantangan Sertifikasi dan Isu ABK di Portugal

Menteri P2MI Mukhtarudin membahas peluang penempatan dan peningkatan standar pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Portugal.

