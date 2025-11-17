Menteri Perindustrian Ungkap Perkembangan Manufaktur yang Membanggakan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia atau ASPADIN yang telah mewadahi pelaku industri AMDK nasional dan menjadi mitra pemerintah dalam membangun perindustrian.

Dia menyampaikan hal itu saar membuka Musyawarah Nasional XI ASPADIN, di Hotel Ciputra Jakarta Barat beberapa hari lalu.

Agus menyebutkan perkembangan industri pengolahan (manufaktur) nasional cukup membanggakan.

Baca Juga: MIND ID Terima Kunjungan Menteri Perindustrian dan SDM Arab Saudi di Indonesia

Salah satunya, berdasarkan data dari World Bank 2024 yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama di kawasan ASEAN untuk Nilai Tambah Industri Pengolahan (Manufacturing Value Added/MVA) yang besarnya 265,07 milyar US Dolar.

Nilai MVA Indonesia itu lebih dari dua kali lipat MVA peringkat kedua yang diduduki Thailand dengan besar USD 128,04 miliar.

Indonesia juga termasuk ke dalam tujuh negara berkembang utama di dunia (Indonesia, Brasil, India, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia) yang bertumbuh dan berkontribusi terhadap PDB di sektor manufaktur.

“AMDK menjadi bagian penting dari industri makanan dan minuman yang tumbuh sangat baik sekitar 6,49 persen pada triwulan II 2025,” ujar Agus.

Dia berharap ASPADIN makin berkembang menjadi mitra pemerintah mewujudkan industri AMDK yang maju dan berdaya saing.