Menteri PKP & BP Tapera Gandeng Billy Mambrasar Cetak Pengusaha Properti Muda Papua

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), TAPERA, dan tokoh muda Papua, Billy Mambrasar menjadi salah satu upaya merealisasikan komitmen Presiden Prabowo dalam memperluas akses hunian layak.

Lebih dari 100 pemuda asli Papua mengikuti pelatihan kewirausahaan properti yang digelar di Universitas Nani Bili Nusantara (UNAMIN), Sorong.

Putra asli papua Billy Mambrasar menilai program ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat, lembaga pembiayaan perumahan, dan tokoh lokal dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.

“Terima kasih Presiden Prabowo atas kesempatan yang diberikan, dan kami akan berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan visi bapak”, ujar Billy dalam keterangannya Senin (27/4).

Menurut dia, program ini tidak hanya berhenti pada pelatihan awal, tetapi juga dirancang dengan pendekatan berkelanjutan melalui mentoring intensif setelah pembukaan pelatihan hari ini.

“Tujuannya adalah menciptakan pengusaha properti muda Papua yang kreatif, mandiri, dan mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan sektor perumahan di daerahnya,” jelas Billy.

Adapun acara itu dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dengan Pemateri kunci Maruarar Sirait selaku Menteri PKP, dan Amalia Adininggar Widyasanti, selaku Kepala BPS Pusat.

Kegiatan dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai latar belakang, yang memiliki semangat yang sama menjadi pengusaha properti, meningkatkan taraf ekonomi keluarga, serta membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Papua.