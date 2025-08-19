Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri PPPA Kaji Dampak Roblox, Akan Diblokir Jika…

Selasa, 19 Agustus 2025 – 21:41 WIB
Menteri PPPA Kaji Dampak Roblox, Akan Diblokir Jika… - JPNN.COM
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan pihaknya sedang mengkaji dampak gim Roblox.

Pengkajian itu dilakukan Kementerian PPPA bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Sedang kami kaji bersama Komdigi. Dengan Mendikdasmen juga,” ujar Arifah pada Selasa (19/8).

Baca Juga:

Menurut dia, pemerintah pun mempertimbangkan untuk memblokir gim yang belakangan viral tersebut.

Namun, Arifah masih berharap pengembang gim tersebut bisa memperbaiki agar jauh lebih baik.

"Mungkin kalau masih bisa diperbaiki, bisa diperbaiki itu akan lebih baik, tetapi kalau memang sudah dinilai sangat mengganggu dan berdampak negatif, ya, ada baiknya ditutup atau diblokir,” ujarnya.

Baca Juga:

Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama itu pun menyoroti sejumlah dampak negatif, salah satunya anak-anak yang bermain gim Roblox cenderung menjadi malas dan lupa waktu.

"Terutama untuk anak-anak, ya, karena mereka sampai lupa aktivitas yang lainnya karena terfokus pada main gim itu," tutur Arifah. (mcr4/jpnn)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan pihaknya tengah mengkaji dampak Roblox.

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   roblox  gim roblox  Menteri PPPA  Arifah Fauzi  Arifatul Choiri Fauzi 
BERITA ROBLOX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp