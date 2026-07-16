Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Sosial

Menteri PU Dody Bantah Mutasi Para ASN karena Surat Perjalanan Dinas ke AS Bocor

Kamis, 16 Juli 2026 – 15:44 WIB
Menteri PU Dody Bantah Mutasi Para ASN karena Surat Perjalanan Dinas ke AS Bocor - JPNN.COM
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Foto: Ananto Pradana/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membantah isu terkait mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian PU karena bocornya surat perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.

Menurut dia, mutasi tersebut tak ada hubungin apapun dengan isu bocor surat dinas itu.

"Enggak ada (hubungannya),” ucap Dody di Istana Negara, pada Rabu (15/7) malam.

Baca Juga:

Dody menururkan bahwa mutasi tersebut adalah hal yang biasa terjadi di lingkungan kantor kementerian. Terlebih, kementerian PU memiliki jumlah ASN hingga puluhan ribu.

"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi," jelasnya.

Tak hanya itu, Dody juga menjanjikan umrah gratis untuk pihak yang bisa membuktikan bahwa Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk Aisyah Zakiyyah adalah keponakannya.

Baca Juga:

"Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh sekeluarga lu semua,” kata Dody.

Seperti diketahui, beredar di sosial media yang menyebutkan ratusan ASN Kementerian PU dimutasi ke sejumlah daerah lantaran bocornya surat perjalanan dinas Dody ke Amerika Serikat.

Dody Hanggodo membantah isu terkait mutasi sejumlah ASN di Kementerian PU karena bocornya surat perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menteri PU  Dody Hanggodo  Kasus  ASN 
BERITA MENTERI PU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp