Menteri PU Nyetir Sendiri di Trans Jawa, Puji Kualitas Tol Bebas Lubang

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berkesempatan untuk menjajal langsung aspal Tol Trans Jawa dari Kalikangkung hingga Brebes sepanjang 26,4 kilometer untuk memastikan kesiapan infrastruktur arus balik Lebaran.

Tujuannya menyetir sendiri karena ingin merasakan langsung dinamika kendaraan saat melintasi tiap sambungan jembatan dan bahu jalan Tol Trans Jawa.

Secara umum, dia memuji kualitas jalan tol yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan operator lainnya, seperti Indonesia Investment Authority.

"Secara umum bagus & smooth, keren. Bahu jalan juga oke. Saya tadi sempat coba lewat bahu jalan untuk tes kualitasnya," kata Dody, Sabtu (28/3).

Meski begitu, dia tidak menutup mata pada kekurangan jalan bebas hambatan berbayar ini. Dody menemukan beberapa titik yang masih bergelombang, dan rusak, terutama di ruas mendekati Exit Brebes dan sebelumnya beberapa titik di Tol Cipali.

"Ada beberapa titik dekat Brebes yang agak rusak di bagian jembatan, tapi tidak banyak. Sudah saya instruksikan untuk segera dibetulkan," imbuh Dody.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur konektivitas, Dody juga meninjau langsung penanganan banjir rob di Brebes. (cuy/jpnn)