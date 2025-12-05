Menteri Raja Juli Dapat Pesan Khusus dari Cak Imin, Ada Kalimat Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), telah meminta kepada dirinya terkait pernyataan tobat nasuha.

Raja Juli mengaku, lewat pesan dari aplikasi WhatsApp Cak Imin menjelaskan mengenai ajakan tobat nasuhah.

"Alhamdulillah sudah mendapat WA dari Pak, Gus Imin, beliau mengatakan minta maaf kepada saya. Mengatakan bahwa bukan itu maksudnya," kata Raja Juli dikutip Kamis (4/12).

Raja Juli Antoni ini mengaku telah menerima permintaan maaf dari Cak Imin.

"Beliau secara gentle minta maaf. Dan saya terima maaf beliau karena memang bukan itu maksud beliau. Beliau mengatakan demikian kepada saya," bebernya.

Adanya kejadian ini, Sekretaris Jenderal Partai Solidarias Indonesia (PSI) meminta agar kepada para rekannya di kabinet Prabowo Subianto untuk tidak saling mendeskriditkan

"Dan sebagai sesama menteri, saya katakan semua harus kompak, enggak boleh lagi ada pernyataan-pernyataan yang justru saling mendiskreditkan antara kementerian yang lain," kata dia.

"Ini penting, semuanya adalah anak buah Pak Prabowo, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu stabilitas negara," tambah dia.