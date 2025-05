Menteri Riefky Minta Dukungan Senator Perkuat Ekraf Daerah untuk Buka Lapangan Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya memaparkan strategi penguatan ekraf di daerah dalam rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Program Kementerian Ekonomi Kreatif dinilai strategis oleh para senator dalam membuka lapangan kerja di daerah.

"DPD Komisi III merupakan mitra strategis bagi Kemenekraf dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Kami berharap kita dapat bekerja sama untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif dan menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat," ujar Menteri Ekraf di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (7/5).

Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif di daerah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas. "Dengan memperkuat infrastruktur ekonomi kreatif di daerah, kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ekonomi kreatif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk tersebut," katanya.

Menteri Ekraf juga menekankan pentingnya kolaborasi _hexahelix_ untuk mengatasi tantangan di setiap subsektor ekonomi kreatif. "Daerah dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya saing serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor ekonomi kreatif, menuju Ekraf sebagai The New Engine of Growth," ujarnya.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyatakan dukungan terhadap program Kemenekraf. "Program ekonomi kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif RI sangat penting dan strategis, terutama dalam meningkatkan perekonomian bagi pelaku industri kreatif. Kami siap mendukung penuh program Menteri Ekonomi Kreatif," kata Filep.

Rapat menghasilkan kesepakatan untuk mendukung Program Prioritas Asta Cita 2025 dan 8 Asta Ekraf. Kesepakatan mencakup lima langkah strategis, antara lain penguatan koordinasi kelembagaan, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta peningkatan program pengembangan kapasitas dan akses pasar.

Komite III DPD RI juga mendukung penguatan regulasi, kolaborasi _hexahelix_, dan percepatan pelaksanaan program kerja prioritas Kemenekraf 2025 di seluruh provinsi.

Menteri Ekraf didampingi Wamenekraf Irene Umar, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Yuke Sri Rahayu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Muhammad Neil El Himam, serta Deputi Bidang Kreativitas Media Agustini Rahayu. (tan/jpnn)