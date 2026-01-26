Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menteri Sebut Bakal Bangun Dam Menggunakan Area Taman Nasional di Aceh-Sumut

Senin, 26 Januari 2026 – 19:22 WIB
Menteri Sebut Bakal Bangun Dam Menggunakan Area Taman Nasional di Aceh-Sumut - JPNN.COM
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Foto: Ananto Pradana/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bakal membangun dam atau bendungan di Aceh dan Sumatera Utara menggunakan area taman nasional.

Dia mengaku sudah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antony untuk bisa membangun dam di beberapa taman nasional.

Dam atau bendungan sendiri merupakan konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air.

Baca Juga:

Hal itu diutarakan Dody dalam Rapat Koordinasi Lintas K/L dan konferensi pers perihal progres penanganan bencana di Wilayah Sumatera, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (26/1).

“Aceh dan Sumut ini rencananya dam-dam-nya akan banyak menggunakan lahan-lahan dari Taman Nasional,” ucap Dody.

“Dan alhamdulillah beliau (Menhut) mengizinkan kami untuk apa, menyiapkan DAM di, di beberapa Taman Nasional beliau,” lanjutnya.

Baca Juga:

Dody bilang, saat ini wilayah Aceh dan Sumatera Utara tidak memiliki dam atau bendungan. Sementara Sumatera Barat disebut sudah mempunyai dam.

“DAM ini fungsinya adalah manakala terjadi hujan lebat sekali di atas, di hulu-hulu, air-air dan kayunya kalaupun masih ada, tidak turun sampai dengan Tamiang dan sekitarnya yang di hilir,” jelas Dody.

Dody mengaku sudah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antony untuk bisa membangun dam di beberapa taman nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menteri PU  bangun dam  DAM  Aceh 
BERITA MENTERI PU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp