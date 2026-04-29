Menteri UMKM dan PNM Dorong Kemandirian Ekonomi di Pulau Rinca

Rabu, 29 April 2026 – 21:30 WIB

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bersama Permodalan Nasional Madani (PNM) mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Kunjungan kerja dilakukan di Desa Pasir Panjang yang memiliki potensi ekonomi berbasis pesisir dan pariwisata.

Wilayah tersebut didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, sehingga penguatan ekonomi lokal menjadi fokus utama.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah bersama PNM meninjau langsung program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan.

Program tersebut menyasar kelompok usaha ultra mikro, khususnya perempuan prasejahtera di wilayah pesisir.

PNM menghadirkan pelatihan Membina dan Memberdaya (Mba Maya) untuk meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan pengelolaan usaha.

Selain itu, masyarakat juga mendapatkan akses edukasi melalui Ruang Pintar PNM yang berkolaborasi dengan komunitas lokal.

Layanan pemeriksaan kesehatan gratis turut diberikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.