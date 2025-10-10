Menu Latihan Berat Penggawa Persib Bandung Selama Jeda Internasional FIFA Matchday

jpnn.com - Tim pelatih Persib Bandung menggenjot program latihan fisik untuk para pemainnya selama jeda internasional.

Dalam beberapa hari ke depan, pemain akan mendapat berbagai program peningkatan kebugaran hingga menjelang pertandingan melawan PSBS Biak pada 17 Oktober 2025 mendatang.

Latihan Fisik Ditingkatkan

Pelatih fisik Persib Yaya Sunarya mengatakan tim memulai program latihan sejak Selasa (7/10) kemarin.

Sebelumnya, seluruh anggota tim diliburkan selama lima hari seusai memainkan pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) kontra Bangkok United, 1 Oktober lalu.

"Tentunya kami coba menjaga (kondisi) lagi setelah ada libur kemarin setelah pertandingan lawan Bangkok United. Jadi, akan ada peningkatan kondisi fisik," kata Yaya, Jumat (10/10/2025).

Yaya menjelaskan beberapa program yang diberikan kepada pemain bervariasi, mulai dari speed endurance agility, fitnes, dan lainnya.

"Tentunya aerobic endurance juga kami dapat. Ini adalah suatu hal yang konsisten kami buat ketika ada jeda lebih dari 10 hari," ujarnya.

Pemantauan Performa Pemain Gunakan Teknologi Catapult

Menurut Yaya, program latihan fisik menjadi bagian penting bagi tim pelatih untuk memantau perkembangan pemain setiap harinya.