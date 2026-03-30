Menu Latihan Persib Bikin Pemain 'Tersiksa', Dion Markx: Seperti Ingin Membunuh Kami

jpnn.com - Bek Persib Bandung Dion Markx mengaku kondisi kebugarannya terus meningkat setelah menjalani program latihan seusai libur Lebaran.

Dia juga meyakini kebugaran rekan-rekannya di Persib mengalami peningkatan yang sama.

Setelah libur Lebaran, Persib kembali melanjutkan persiapan menghadapi pertandingan pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026).

Dion mengungkapkan, sebelum kembali berlatih bersama tim, dia dan para pemain tetap menjalankan program latihan mandiri yang diberikan oleh staf pelatih.

"Kondisi saya bagus. Kami mendapatkan program dari Miro (Petric). Saya menjalankannya dengan disiplin," kata Dion di Bandung, Senin (30/3).

Meski demikian, Dion menyebut intensitas latihan pada pekan ini meningkat cukup signifikan.

Hal itu dilakukan karena Persib akan menjalani jadwal padat dengan sembilan pertandingan dalam waktu singkat.

"Sekarang, dia (pelatih fisik) seolah ingin 'membunuh' kami dalam latihan karena kami akan menjalani sembilan pertandingan dalam waktu singkat. Kami harus kembali bugar sepenuhnya," ungkapnya.