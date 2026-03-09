Menu MBG dan Harganya Wajib Diunggah ke Media Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memerintahkan kepada seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengunggah.

Seluruh menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), kandungan gizi, dan harga makanannya, kini wajib diunggah ke media sosial oleh seluruh mitra SPPG.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sonny Sonjaya mengatakan langkah itu dilakukan agar masyarakat mengetahui kualitas dan komposisi makanan yang diberikan.

“BGN telah memerintahkan seluruh SPPG membuat media sosial sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat, dan wajib mengunggah menu makanan, kadar gizi serta harga,” kata Sonny dikutip Senin (9/3).

Sonny menambahkan masyarakat juga diperbolehkan menyampaikan protes secara langsung kepada SPPG, jika menemukan menu MBG yang dinilai tidak layak.

“Apabila tidak sesuai, masyarakat bisa protes. Itu salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya.

Dia mengatakan masyarakat juga dapat membagikan menu MBG tersebut di media sosial untuk perbaikan layanan dan disertai laporan kepada pihak SPPG terkait.

"Kalau untuk diviralkan (di media sosial), kan punya tujuan tertentu. Kalau tujuannya untuk memperbaiki, silakan datangi SPPG-nya, minta lakukan perbaikan. Tapi kalau tujuannya viralkan itu, ya bergantung kepada niatnya masing-masing. Kami tidak bisa melarang," kata dia.