Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menu MBG dan Harganya Wajib Diunggah ke Media Sosial

Senin, 09 Maret 2026 – 12:43 WIB
Menu MBG dan Harganya Wajib Diunggah ke Media Sosial - JPNN.COM
Pekerja sedang mengemas paket makan siang di dapur MBG Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memerintahkan kepada seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengunggah.

Seluruh menu program Makan Bergizi Gratis (MBG), kandungan gizi, dan harga makanannya, kini wajib diunggah ke media sosial oleh seluruh mitra SPPG.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sonny Sonjaya mengatakan langkah itu dilakukan agar masyarakat mengetahui kualitas dan komposisi makanan yang diberikan.

Baca Juga:

“BGN telah memerintahkan seluruh SPPG membuat media sosial sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat, dan wajib mengunggah menu makanan, kadar gizi serta harga,” kata Sonny dikutip Senin (9/3).

Sonny menambahkan masyarakat juga diperbolehkan menyampaikan protes secara langsung kepada SPPG, jika menemukan menu MBG yang dinilai tidak layak.

“Apabila tidak sesuai, masyarakat bisa protes. Itu salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia mengatakan masyarakat juga dapat membagikan menu MBG tersebut di media sosial untuk perbaikan layanan dan disertai laporan kepada pihak SPPG terkait.

"Kalau untuk diviralkan (di media sosial), kan punya tujuan tertentu. Kalau tujuannya untuk memperbaiki, silakan datangi SPPG-nya, minta lakukan perbaikan. Tapi kalau tujuannya viralkan itu, ya bergantung kepada niatnya masing-masing. Kami tidak bisa melarang," kata dia.

Badan Gizi Nasional (BGN) memerintahkan kepada seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengunggah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   media sosial  MBG  SPPG  BGN 
BERITA MEDIA SOSIAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp