Menu MBG Ramadan Diprotes Orang Tua Siswa, Sufmi Dasco Merespons

Jumat, 06 Maret 2026 – 10:13 WIB
Menu MBG Ramadan Diprotes Orang Tua Siswa, Sufmi Dasco Merespons
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco saat ditemui di Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku akan memberikan masukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) ihwal pelaksanaan Makan Bergizi Nasional (MBG) di bulan Ramadan. 

Pemberian MBG di bulan Ramadan itu sempat ramai di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat, lantaran diprotes orang tua siswa.

Mereka protes, karena ditemukan adanya belatung di salah satu menu MBG di wilayah Kabupaten Bandung.

Kemudian, menu MBG lainnya tidak layak, seperti kue bolu dan jeruk.

Ada juga yang isinya hanya setengah porsi kentang rebus dan buah manggis.

Dasco pun turut merespons atas kondisi MBG di wilayah Bandung Raya tersebut. 

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan beberapa daerah lain juga ada keluhan soal menu Ramadan ini, sehingga hal itu nantinya akan menjadi masukan komisi terkait. 

"Kalau nanya MBG saya kan di legislatif. Tapi masukan ini juga kemudian sudah disampaikan oleh Komisi Teknis kepada pihak MBG untuk mengadakan perbaikan dan evaluasi-evaluasi," kata Dasco saat ditemui di Bandung, dikutip Jumat (6/3/2026).

Menu MBG Ramadan di wilayah Bandung Raya diprotes orangtua siswa. Begini respons Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.

