Menu Spesial MBG di Hari Ulang Tahun Prabowo

Jumat, 17 Oktober 2025 – 14:06 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa ada menu spesial untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (17/10) hari ini.

Menu spesial MBG tersebut dalam rangka ulang tahun yang ke-74 Presiden Prabowo Subianto.

Dadan menyebutkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 Provinsi, 509 Kabupaten, dan 7.022 Kecamatan, secara serempak menyajikan menu seragam.

“Yaitu menu favorit Bapak Presiden, nasi goreng dan telur ceplok,” ucap Dadan, pada Jumat (17/10).

Dadan juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto, dan berdoa agar kepala negara sehat dan bahagia selalu.

“Serta sukses membàwa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dengan lahirnya generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan ceria,” kata dia.

Sejumlah tokoh mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 tahun kepada Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan tersebut melalui akun Instagram pribadinya, @prasetyo_hadi28.

TAGS   Prabowo  MBG  BGN  Prabowo ulang tahun  makan bergizi gratis 
