Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Menuju 100 Tahun Persebaya, Ramadhan Sananta Datang dengan Harapan Tinggi

Kamis, 18 Juni 2026 – 01:45 WIB
Menuju 100 Tahun Persebaya, Ramadhan Sananta Datang dengan Harapan Tinggi - JPNN.COM
Ramadhan Sananta saat diperkenalkan ke publik oleh manajemen Persebaya Surabaya untuk mengarungi Super League 2026/27. Foto: Dokumentasi Persebaya

jpnn.com - Manajemen Persebaya Surabaya terus mempersiapkan tim lebih matang untuk menghadapi Super League 2026/27 dengan mendatangkan Ramadhan Sananta.

Pemain kelahiran 27 April 2002 itu resmi dikontrak Bajul Ijo setelah menyelesaikan masa baktinya bersama klub Liga Malaysia DPMM FC.

Mantan bomber Persis Solo tersebut mengaku senang bisa kembali bekerja sama dengan pelatih Bernardo Tavares.

Baca Juga:

Keduanya pernah berkolaborasi di PSM Makassar pada Liga 1 musim 2022/23.

"Persebaya menjadi pilihan saya karena proyek dan ambisinya sangat jelas. Selain itu, kehadiran coach Bernardo Tavares juga menjadi salah satu faktor penting."

"Beliau adalah pelatih yang pernah membantu perkembangan karier saya dan memberikan kepercayaan besar kepada saya," ujar pria asal Daik, Kepulauan Riau itu.

Baca Juga:

Pergerakan Persebaya di bursa transfer kali ini tercatat cukup aktif. Selain Sananta, klub juga mendatangkan Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Yusuf Meilana, Dicky Kurniawan, dan Ricky Pratama.

Manajemen menunjukkan keseriusan untuk membangun skuad kompetitif dalam menyambut musim baru, sekaligus menargetkan hasil maksimal pada Super League 2026/27 yang bertepatan dengan perayaan satu abad klub.

Persebaya Surabaya mempersiapkan tim lebih matang menatap Super League 2026/27 dengan rekrut Ramadhan Sananta, Rabu (17/6)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadhan Sananta  Persebaya  Persebaya Surabaya  Super League 
BERITA RAMADHAN SANANTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp