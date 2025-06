Menuju Album Debut, Kay Sebastene Persembahkan Lagu I’m Not

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi pendatang baru asal Bandung, Kay Sebastene, mempersembahkan single yang berjudul I’m Not.

Lagu tersebut merupakan awal pembuka dari debut albumnya, Are You Ok? yang akan dirilis akhir 2025 mendatang.

Dirilisnya lagu I’m Not sekaligus menandai estafet perjalanan Kay Sebastene menuju ekspresi diri yang jujur dan emosional, perjalanan yang telah dipersiapkan dengan penuh makna.

Lewat I’m Not, dia akhirnya menjawab pertanyaan yang kerap dihindari, Are You Ok?, dengan sebuah kejujuran sederhana namun mendalam I’m Not.

Pertanyaan ‘Are You Ok?’ terdengar sederhana, tetapi bagi Kay, itu adalah pertanyaan yang tricky, bahkan terasa seperti ancaman.

"Kalau orang bertanya, ‘Are You Ok?’, itu karena mereka merasa aku enggak baik-baik saja. Padahal aku sendiri belum tentu siap mengakui itu,” ungkap Kay.

Perempuan berusia 24 tahun itu mengaku hampir tidak pernah berkata I’m not ok secara langsung.

Maka dari itu, lagu I’m Not bukan hanya sekedar karya pembuka, tetapi juga pengakuan terbuka, awal dari kejujuran mutlak terhadap diri sendiri.