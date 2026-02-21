Menuju Denmark, BWF Rilis Daftar Unggulan Thomas dan Uber Cup 2026

jpnn.com - Tim bulu tangkis Indonesia mendapat status istimewa menjelang Thomas dan Uber Cup 2026.

Dalam daftar peserta dan unggulan yang dirilis BWF, Indonesia masuk jajaran tim unggulan kejuaraan beregu paling prestisius di dunia tersebut.

Ajang Thomas dan Uber Cup 2026 dijadwalkan berlangsung di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei.

Baca Juga: Thomas dan Uber Cup 2024 Jadi Ajang Debutan Mencari Pengalaman

Penentuan peserta dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari kejuaraan beregu tingkat benua, status tuan rumah, juara bertahan, hingga akumulasi peringkat dunia.

Di sektor putra atau Thomas Cup, Indonesia menempati posisi unggulan kedua, berada tepat di bawah China yang berstatus juara bertahan sekaligus unggulan pertama.

Penilaian unggulan ini didasarkan pada total peringkat dunia tiga pemain tunggal dan dua pasangan ganda terbaik masing-masing negara per 17 Februari 2026.

Selain China dan Indonesia, sejumlah tim juga lolos otomatis ke putaran final Thomas Cup.

Para semifinalis Kejuaraan Beregu Asia dan Eropa mengamankan tiket otomatis, ditambah para juara dari Afrika, Amerika, dan Oseania. Denmark sebagai tuan rumah turut mendapat jatah langsung tampil di putaran final.