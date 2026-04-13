Menuju Era Elektrifikasi, KIA Siapkan Pikap Kabin Ganda Berteknologi EREV

Senin, 13 April 2026 – 16:40 WIB
Logo KIA. Foto: KIA

jpnn.com - KIA Motors mengonfirmasi akan meluncurkan pikap kabin ganda dengan sasis rangka bodi baru.

Selain itu, pikap tersebut akan ditawarkan pilihan HEV (Hybrid Electric Vehicle) dan EREV (Extended Range Electric Vehicle).

Drive pada Senin (13/4), melaporkan kendaraan masa depan ini memiliki keistimewaan tersendiri.

Menggunakan teknologi tersebut, pikap kabin ganda itu dapat memiliki sensasi layaknya kendaraan bensin pada umumnya, tetapi menyajikan pengalaman berkendara yang ramah lingkungan dan efisien

EREV merupakan kendaraan listrik jarak jauh yang digerakan motor listrik, sedangkan mesin bensin hanya dapat digunakan sebagai generator untuk menghasilkan energi guna mengisi daya baterai, yang juga dapat diisi ulang secara eksternal.

Ini adalah tata letak yang populer di Tiongkok, dan semakin menyebar ke pasar ekspor sebagai salah satu cara untuk memproduksi mobil pikap listrik sambil mempertahankan jarak tempuh yang panjang untuk kebutuhan touring, menarik beban, dan mengangkut barang.

Produsen asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa kendaraan ini dengan jangkauan lebih luas akan diluncurkan lebih dulu, pada 2029, mendahului model hibrida konvensional pada 2030.

Kia mengungkapkan bahwa pikap baru untuk pasar AS itu akan diproduksi di pabrik Hyundai di negara bagian Georgia.

Pikap kabin ganda  KIA  Elektrifikasi  Hyundai  ekspor 
