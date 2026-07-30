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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menuju FIBA Asia Cup 2029, Timnas Basket Putra Indonesia Jalani Pemustan Latihan

Kamis, 30 Juli 2026 – 18:40 WIB
Menuju FIBA Asia Cup 2029, Timnas Basket Putra Indonesia Jalani Pemustan Latihan - JPNN.COM
Andakara Prastawa bersama Yudha Saputera dan Abraham Wenas saat menjalani pemusatan latihan di Jakarta menjelang SEA Games 2025. Foto: Ariya Kurniawan/Dokumentasi Perbasi

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia mulai melakukan persiapan menghadapi ronde pertama Pre-Qualifiers FIBA Asia Cup 2029.

Pelatih David Singleton memanggil 17 pemain yang akan mengikuti seleksi untuk ajang basket terbesar di Asia tersebut.

Daftar pemain yang dipanggil cukup mengejutkan karena sejumlah nama seperti Abraham Damar Grahita, Agassi Goantara, hingga Vincent Kosasih tidak masuk skuad.

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Sebagai gantinya, beberapa wajah lama kembali mendapat kesempatan, di antaranya Ali Bagir, Reza Guntara, dan Derrick Michael Xzavierro.

Rencananya, pemusatan latihan akan digelar di Dewa United Arena, Tangerang, mulai Minggu (2/8/2026).

Para pemain akan menjalani pemusatan latihan hingga 24 Agustus sebagai persiapan menghadapi Singapura, Hong Kong, dan Malaysia di Seremban.(fal/jpnn)

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Daftar pemain Timnas basket putra Indonesia

  • Guard: Andakara Prastawa (Pelita Jaya), Rio Disi (Dewa United Banten), Hendrick Xavi Yonga (Pelita Jaya), Fhirdan Guntara (Bogor Hornbills), Yudha Saputera (Satria Muda Bandung), Daffa Dhoifullah (Pacific Caesar), Abraham Wenas (Kesatria Bengawan Solo), Antoni Erga (Bogor Hornbills), Anthony Beane (Pelita Jaya), Jayden Newell (Dewa United Banten)
  • Forward: Ali Bagir (Shinagawa City Basketball Club), Derrick Michael Xzavierro (Saga Ballooners), Reza Guntara (Pelita Jaya), Dio Tirta (Dewa United Banten) 
  • ?Center: Pandu Wiguna (Satria Muda Bandung), Kelvin Sanjaya (Bogor Hornbills), Dame Diagne (Satria Muda Bandung)

Timnas basket putra Indonesia melakukan persiapan menghadapi ronde pertama ajang Pre-Qualifiers FIBA Asia Cup 2029, Minggu (2/8) mendatang

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

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TAGS   Timnas Basket Putra  timnas basket indonesia  timnas basket putra indonesia  Timnas Basket  FIBA Asia Cup 2029 
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