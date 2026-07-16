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JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Menuju Hari Anak Nasional, Morinaga Soya Hadirkan Brain Gym Competition

Kamis, 16 Juli 2026 – 19:56 WIB
Menuju Hari Anak Nasional, Morinaga Soya Hadirkan Brain Gym Competition - JPNN.COM
Kalbe Nutritionals melalui Morinaga Soya menggelar kompetisi Soyalympic 2026 untuk mengajak orang tua mengubah kekhawatiran tersebut menjadi pembuktian prestasi. Foto: dok Kalbe

jpnn.com, JAKARTA - Tantangan sensitivitas atau alergi terhadap susu sapi kerap membuat orang tua khawatir akan tumbuh kembang anaknya. 

Kalbe Nutritionals melalui Morinaga Soya menggelar kompetisi Soyalympic 2026 untuk mengajak orang tua mengubah kekhawatiran tersebut menjadi pembuktian prestasi.

Senior Brand Manager Morinaga IFFO & Specialties Fitria Dewi Astari menuturkan momen Allergy Week dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat, sekaligus menggaungkan pesan 'SOYAKINBISA'. 

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Lewat kompetisi Brain Gym di Soyalympic, pihaknya ingin memperlihatkan secara langsung bahwa anak yang tidak cocok susu sapi pun bisa tumbuh optimal.

“Memiliki koordinasi tubuh yang baik, cerdas, dan tangkas jika diberikan dukungan nutrisi yang tepat," ujar Fitria, Kamis (16/7).

Metode 'Brain Gym', Gabungkan Ketangkasan Fisik dan Kognitif

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Berbeda dengan perlombaan anak pada umumnya, Soyalympic tahun ini mengusung format kompetisi unik bernama Brain Gym

Metode ini merupakan ajang adu ketangkasan yang menggabungkan aktivitas fisik (Gym) dan kecerdasan kognitif (Brain). 

Tantangan sensitivitas atau alergi terhadap susu sapi kerap membuat orang tua khawatir akan tumbuh kembang anaknya.

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TAGS   Soyalympic  Morinaga  Morinaga Soya  Brain Gym Competition 

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