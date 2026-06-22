Menuju Indonesia Emas 2045, BPJPH Resmikan ESQ Halal Center

jpnn.com, TANGSEL - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, meresmikan ESQ Halal Center dalam acara pelatihan "The Amazing You 6 – Unlock Your Power" di ICE BSD Hall 10, Tangerang, Sabtu (20/6).

Peresmian tersebut disaksikan sekitar 6.500 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri.

Dalam sambutannya, Haikal Hasan mengapresiasi langkah ESQ Corp yang menghadirkan pusat ekosistem halal terintegrasi untuk mendukung penguatan industri halal nasional.

Menurutnya, keberadaan ESQ Halal Center menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Haikal mengatakan ESQ Halal Center telah memiliki berbagai perangkat pendukung, mulai dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk sertifikasi penyelia dan auditor halal, hingga Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mampu melayani proses sertifikasi bagi pelaku usaha di dalam maupun luar negeri.

"ESQ Halal Center, insyaallah akan menjadi bagian dalam perubahan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 yang akan datang," ujar Haikal, dalam keterangannya, Minggu (21/6)

Dia menjelaskan para pendamping halal akan menjadi garda terdepan dalam membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal, sedangkan penyelia halal bertugas memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar.

Selain itu, ESQ juga menyiapkan berbagai program pelatihan guna membangun kesadaran halal sejak dini.