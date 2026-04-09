Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Menuju Industri Berkelanjutan, TMMIN Raih Peringkat Emas dan Hijau di Proper 2026

Kamis, 09 April 2026 – 19:05 WIB
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melalui fasilitas produksi TMMIN Karawang 1 dan 2 berhasil meraih penghargaan tertinggi peringkat emas pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan PROPER Lingkungan Hidup 2026 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Foto: dok TMMIN

jpnn.com, JAKARTA - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) terus berkontribusi tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan.

Inisiatif tersebut kembali ditegaskan melalui capaian penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Emas dan PROPER Hijau tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Tak hanya seluruh fasilitas produksi TMMIN yang berlokasi di Karawang Jawa Barat dan Sunter berhasil mendapatkan PROPER Emas dan PROPER Hijau.

Baca Juga:

Pada PROPER 2026 ini TMMIN juga menerima predikat Green Leadership Utama CEO yang berhak disandang Presiden Direktur (Presdir) TMMIN Nandi Julyanto.

Di tengah ketidakpastian global serta meningkatnya tuntutan pemerintah dan masyarakat terhadap praktik industri yang semakin bertanggung jawab, TMMIN secara konsisten memperkuat perannya sebagai bagian dari solusi melalui penerapan prinsip industri hijau.

Salah satunya, pada tahun ini mengusung program KIJANGKU (Konservasi Hijau Selamatkan Lingkunganku).

Baca Juga:

Selain penghargaan kepada fasilitas produk TMMIN di Karawang dan Sunter, TMMIN juga berhasil meraih Green Leadership Utama CEO dan PROPER Emas yang merupakan peringkat tertinggi berhasil diraih TMMIN Karawang 1 dan 2.

Prestasi ini melanjutkan tren positif TMMIN sejak tahun-tahun sebelumnya, di mana pabrik TMMIN Karawang 1, 2, dan 3 meraih Emas. Sementara TMMIN Karawang 3, TMMIN Sunter 1, dan TMMIN Sunter 3 berhak menerima PROPER Hijau.

Predikat 2026 Green Leadership Utama CEO bagi TMMIN merupakan bentuk apresiasi atas inisiatif perusahaan dalam menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang te

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Proper  PROPER 2026  Toyota  TMMIN 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp