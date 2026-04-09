Menuju Industri Berkelanjutan, TMMIN Raih Peringkat Emas dan Hijau di Proper 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) terus berkontribusi tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan.

Inisiatif tersebut kembali ditegaskan melalui capaian penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Emas dan PROPER Hijau tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Tak hanya seluruh fasilitas produksi TMMIN yang berlokasi di Karawang Jawa Barat dan Sunter berhasil mendapatkan PROPER Emas dan PROPER Hijau.

Pada PROPER 2026 ini TMMIN juga menerima predikat Green Leadership Utama CEO yang berhak disandang Presiden Direktur (Presdir) TMMIN Nandi Julyanto.

Di tengah ketidakpastian global serta meningkatnya tuntutan pemerintah dan masyarakat terhadap praktik industri yang semakin bertanggung jawab, TMMIN secara konsisten memperkuat perannya sebagai bagian dari solusi melalui penerapan prinsip industri hijau.

Salah satunya, pada tahun ini mengusung program KIJANGKU (Konservasi Hijau Selamatkan Lingkunganku).

Selain penghargaan kepada fasilitas produk TMMIN di Karawang dan Sunter, TMMIN juga berhasil meraih Green Leadership Utama CEO dan PROPER Emas yang merupakan peringkat tertinggi berhasil diraih TMMIN Karawang 1 dan 2.

Prestasi ini melanjutkan tren positif TMMIN sejak tahun-tahun sebelumnya, di mana pabrik TMMIN Karawang 1, 2, dan 3 meraih Emas. Sementara TMMIN Karawang 3, TMMIN Sunter 1, dan TMMIN Sunter 3 berhak menerima PROPER Hijau.