Menuju Laga Perdana Piala Thomas 2026, Fajar Alfian Ingatkan Tim Indonesia Soal Ini

Kamis, 23 April 2026 – 19:24 WIB

jpnn.com - Tim bulu tangkis Indonesia bersiap menghadapi Aljazair pada laga perdana Grup D Piala Thomas 2026.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Horsens, Denmark, Jumat (24/4/2026).

Skuad Merah Putih datang dengan modal persiapan yang cukup matang.

Selain menjalani program latihan intensif, Anthony Sinisuka Ginting dan kolega juga sudah dua kali mencoba arena pertandingan guna beradaptasi dengan kondisi lapangan.

Kapten tim, Fajar Alfian memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur menjelang laga pembuka tersebut.

"Kondisi kami baik dan siap bermain di pertandingan besok lawan Aljazair," tegas Fajar.

Meski Indonesia lebih diunggulkan di atas kertas, Fajar mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlena.

Dia menilai laga perdana selalu menyimpan tantangan tersendiri dan berpotensi menyulitkan jika tidak dihadapi dengan fokus penuh.