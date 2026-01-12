Menuju Olimpiade LA 2028, PBSI Diminta Serius Melakukan Ini

Senin, 12 Januari 2026 – 20:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat bulu tangkis Indonesia, Broto Happy Wondomisnowo berharap PBSI membuat skala prioritas untuk para pemain.

Hal itu dilakukan guna mengetahui pebulu tangkis mana yang mendapatkan prioritas untuk mengejar poin di Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang.

Tahun depan rencananya perhitungan poin menuju ajang akbar tersebut akan dilakukan, sehingga perlu dibuat sebuah rencana prioritas buat para pemain.

“Mulai dari sekarang PBSI harus membuat peta target untuk pemain senior dan junior.”

”Untuk pemain junior jika ingin dikebut selama 2026 hingga 2027 harus dipastikan apakah mereka mampu untuk mengejar atau tidak,” ungkap pria yang akrab disapa BHW itu saat dihubungi JPNN.com, Senin (12/1).

Sejauh ini PBSI sudah mulai mencoba untuk mengirim pebulu tangkis muda bersaing di turnamen-turnamen bergengsi.

Diharapkan Alwi Farhan, Moh Zaki Ubaidillah, sampai pasangan Nikolaus Joaquin/Raymond Indra bisa maksimal.

Menarik ditunggu kiprah pebulu tangkis Indonesia untuk bisa meraih hasil maksimal pada setiap turnamennya.