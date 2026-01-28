Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Menuju Operasi Rendah Emisi, MHU Mulai Uji Coba Truk Angkut Listrik

Rabu, 28 Januari 2026 – 03:11 WIB
PT Multi Harapan Utama (MHU), anak perusahaan MMSGI melakukan uji coba truk angkut listrik. Foto dok MHU

jpnn.com, SAMARINDA - PT Multi Harapan Utama (MHU), anak perusahaan MMSGI, terus memperkuat implementasi praktik ESG dalam operasional tambangnya.

Komitmen tersebut dijalankan secara bertahap sejak awal 2025 melalui penerapan teknologi hybrid pada armada hauling, dan kini dilanjutkan dengan uji coba Truk Angkut Listrik (EV Hauling Truck) SANY di area operasional MHU, Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Sabtu (24/1).

Uji coba truk listrik ini menjadi milestone berikutnya dalam perjalanan MHU menuju operasional yang lebih efisien energi dan beremisi lebih rendah.

Inisiatif ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kesiapan teknologi kendaraan listrik untuk mendukung kebutuhan operasional tambang secara aman dan andal.

Uji coba dilaksanakan langsung di area site MHU untuk memperoleh gambaran objektif sesuai kondisi kerja aktual.

Evaluasi difokuskan pada kinerja pengangkutan, ketahanan unit terhadap medan operasional, serta kesesuaian jam kerja dengan kebutuhan produksi. Seluruh proses dijalankan berbasis data dan pengalaman lapangan.

Kepala Teknik Tambang MHU, Aris Subagyo, menjelaskan uji coba ini merupakan bagian dari pendekatan teknis yang cermat dan terukur.

“Uji coba Truk Angkut Listrik SANY kami lakukan langsung di area tambang untuk menilai performa hauling, ketahanan unit, serta jam kerja aktual dalam kondisi operasional yang sebenarnya,” ujarnya.

