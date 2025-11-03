Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Menuju PON 2028, PP PELTI Dorong Pelatih Tenis Miliki Sertifikat ITF

Senin, 03 November 2025 – 14:58 WIB
Menuju PON 2028, PP PELTI Dorong Pelatih Tenis Miliki Sertifikat ITF - JPNN.COM
PP PELTI menggelar pelatihan pelatih tenis tingkat dasar di Sekretariat PP PELTI, Stadion Tenis Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (3/11). Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP PELTI) menggelar pelatihan pelatih tenis tingkat dasar di Sekretariat PP PELTI, Stadion Tenis Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (3/11). 

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari hingga 6 November 2025 dan mendapat sertifikasi langsung dari International Tennis Federation (ITF).

Sekretaris Jenderal PP PELTI, Andi Fajar Asti menyatakan pelatihan ini merupakan bentuk keseriusan organisasi dalam meningkatkan kemampuan para pelatih tenis di Indonesia. 

Baca Juga:

Menurutnya, saat ini masih sangat sedikit pelatih yang memiliki sertifikat ITF.

"Ini adalah program yang harus terus didorong di PB PELTI untuk terus ditingkatkan agar stok pelatih kita yang bersertifikat ITF itu semakin banyak. Melihat saat ini pelatih kita yang bersertifikat ITF masih sangat sedikit," kata Andi Fajar.

Dia berharap melalui pelatihan ini, Indonesia akan memiliki lebih banyak pelatih berkualitas yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa mendatang.

Baca Juga:

"Jadi, sudah cukup lama kami tidak melakukan pelatihan pelatih level one. Tentu kondisi ini tidak ideal, makanya kami ingin support pelatih yang terbaik, itu harapannya," tambahnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pelatihan ini juga menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. 

PP PELTI menggelar pelatihan pelatih tenis tingkat dasar di Sekretariat PP PELTI, Stadion Tenis Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (3/11).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Olahraga  PB Pelti  PON  tenis 
BERITA OLAHRAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp