Menuju Tujuh Dekade, Astra Perteguh Nilai Catur Dharma

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang usia ke-69 tahun, Astra International menegaskan posisinya sebagai salah satu korporasi nasional yang terus bertumbuh di tengah dinamika global.

Perjalanan panjang tersebut tidak hanya ditopang oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh fondasi nilai, kekuatan sumber daya manusia, serta strategi ekspansi yang terukur.

Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro menyebut perjalanan hampir tujuh dekade perusahaan merupakan refleksi dari proses panjang yang dibangun bersama bangsa.

“Enam puluh sembilan tahun bukan sekadar hitungan waktu, melainkan kisah tentang jutaan langkah yang tumbuh dan bergerak bersama bangsa,” ujar Djony dalam wawancara bersama Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Menurut Djony, sejak awal berdiri, Astra dibangun di atas filosofi yang kuat yang diwariskan pendirinya, William Soeryadjaya.

Filosofi tersebut diwujudkan dalam nilai Catur Dharma yang menjadi pedoman dalam setiap langkah perusahaan.

Ia mengibaratkan Astra sebagai “pohon rindang”, yakni perusahaan yang tidak hanya tumbuh kokoh, tetapi juga mampu memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Sementara nilai Catur Dharma, kata dia, tidak sekadar menjadi prinsip tertulis, melainkan dihidupi dalam setiap keputusan dan kerja sama bisnis.