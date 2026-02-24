Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menunggu Panggilan Polisi Soal Laporan Icel, Anrez Adelio: Aku Sudah Siapin Semuanya

Selasa, 24 Februari 2026 – 22:45 WIB
Menunggu Panggilan Polisi Soal Laporan Icel, Anrez Adelio: Aku Sudah Siapin Semuanya - JPNN.COM
Anrez Adelio. Foto: Instagram/anzadelio

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Anrez Adelio mengungkapkan soal proses hukum yang tengah menyandung dirinya saat ini.

Seperti diketahui, dia dilaporkan oleh perempuan bernama Friceilda Prillea atau akrab disapa Icel atas dugaan kekerasan seksual di Polda Metro Jaya.

Hingga kini, Anrez Adelio mengaku masih menunggu undangan klarifikasi dari pihak kepolisian terkait laporan Icel tersebut.

Baca Juga:

"Belum, aku masih menunggu undangan klarifikasi dari pihak kepolisian," ujar Anrez Adelio di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Pria 28 tahun mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan semuanya untuk menjawab tuduhan dari pihak Icel.

Oleh karena itu, dia pun memantikan panggilan dari pihak kepolisian terkait laporan Icel.

Baca Juga:

"Aku sangat menunggu bahkan, aku sangat menunggu. Aku sudah siapin semuanya biar pihak kepolisian lihat dan menilai sendiri," ucap Anrez Adelio.

Pemain film My Sassy Girl itu mengatakan, dirinya sudah menyiapkan barang bukti terkait laporan tersebut.

Aktor Anrez Adelio mengungkapkan soal proses hukum yang tengah menyandung dirinya saat ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anrez Adelio  Kasus Anrez Adelio  Friceilda Prillea  Kekerasan Seksual 
BERITA ANREZ ADELIO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp