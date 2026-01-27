Menurut Sugiono, Gabung Grup Trump Langkah Konkret Buat Perdamaian Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengeklaim langkah Indonesia bergabung Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian (DP) Gaza menjadi upaya konkret mewujudkan perdamaian di Palestina.

Hal demikian dikatakan Sugiono menjawab keraguan publik terkait kemampuan DP Gaza mewujudkan perdamaian di Palestina.

"Ini satu langkah yang konkret, yang menurut kami real untuk bisa dilakukan," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Adapun, Indonesia menjadi satu di antara negara yang memutuskan bergabung ke DP Gaza bersama Mesir dan Arab Saudi.

Belakangan masuknya Indonesia ke organisasi menuai polemik karena keberadaaan PM Israel Benyamin Netanyahu.

Sugiono mengatakan keberadaan Indonesia di DP Gaza ialah untuk memastikan grup sejalan dengan tujuan pembentukan, meski ada Israel dan AS di organisasi.

"Posisi Indonesia dan negara-negara lain itu untuk memastikan bahwa BoP ini tetap berjalan pada tujuan utamanya, karena BoP ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina," ujar Sekjen Gerindra itu.

Presiden RI Prabowo Subianto sendiri sudag memutuskan ikut membayar iuran sukarela setelah Indonesia bergabung ke BoP atau DP Gaza.