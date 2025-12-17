Close Banner Apps JPNN.com
Menurut Sumardji Penampilan Timnas U-22 di SEA Games 2025 Tak Masuk Akal, Paling Susah

Rabu, 17 Desember 2025 – 04:45 WIB
Menurut Sumardji Penampilan Timnas U-22 di SEA Games 2025 Tak Masuk Akal, Paling Susah - JPNN.COM
Skuad Timnas U-22 Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengungkapkan keheranannya atas penampilan Timnas U-22 Indonesia di ajang SEA Games 2025 Thailand.

Saking herannya, Sumardji menggunakan frasa “tak masuk akal”, “paling sulit”, “paling susah,” lantaran Timnas U-22 Indonesia gagal menembus semifinal SEA Games 2025.

Sumardji mengaku kaget penampilan Ivar Jenner dan kawan-kawan jauh dari ekspektasi, dimulai dari kalah 0-1 melawan Filipina, yang menjadi kekalahan pertama Garuda Muda atas The Azkals di SEA Games 2025.

Selanjutnya, Timnas U-22 Indonesia gagal meraih kemenangan dengan selisih lebih dari 3 gol saat melawan Myanmar.

"Saya sendiri jujur saja, ini tim yang paling sulit, paling susah, dan paling tidak masuk akal ya di SEA Games ini," kata Sumardji pada jumpa pers di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/12).

Dari segi persiapan, Garuda Muda yang diasuh Indra Sjafri juga menjalani persiapan lebih matang dari sebelumnya, termasuk dengan empat kali uji coba menghadapi India U-23 dan Mali U-22.

Garuda Muda juga tiba di Chiang Mai, Thailand, lebih cepat, yaitu kurang lebih satu pekan sebelum melakoni laga perdana.

Dari kompetisi teratas sepak bola Indonesia, BRI Super League 2025/2026, juga libur selama penyelenggaraan SEA Games.

Sumardji heran dengan penampilan Timnas U-22 Indonesia di ajang SEA Games 2025 Thailand.

