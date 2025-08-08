Menyambut Album Baru, Wolf Alice Suguhkan White Horses

jpnn.com, LONDON - Band rock asal Inggris, Wolf Alice, melepas single terbaru yang bertitel White Horses.

Lagu yang ditayangkan secara perdana di Apple New Music Daily itu merupakan bagian dari materi album keempat, The Clearing, yang bakal dirilis pada 22 Agustus 2025.

White Horses merupakan satu-satunya lagu dalam album The Clearing yang menampilkan drummer Wolf Alice, Joel Amey sebagai vokal utama sebelum menjadi duet harmonis dengan Ellie Rowsell.

Baca Juga: Wolf Alice Bawa Ketenangan dalam The Sofa

Lagu itu berawal dari sebuah demo yang lahir dari beberapa lirik pada aplikasi catatannya, yang ditulis selama perjalanan bersama ibu, bibi, dan saudara perempuannya dalam mobil.

Joel Amey kembali menulis lirik tersebut menjelang akhir rekaman album baru untuk mengembangkan tema.

Dia kemudian membawa kerangka lagu tersebut kepada personel Wolf Alice lainnya untuk menghasilkan lagu yang sesuai dengan keseluruhan suara dan visi The Clearing.

"Saya terinspirasi oleh lagu-lagu yang sudah kami miliki yang menjadi The Clearing; bentuk-bentuk sonik yang kami ciptakan, akustik yang megah, harmonisasi, namun saya ingin melengkapinya dengan irama krautrock yang menggairahkan," ungkap Joel Amey, Jumat (8/8).

Menurutnya, lirik lagu White Horses bercerita tentang keluarganya.