JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Menyambut Libur Nataru, InJourney Airports Pastikan Kesiapan 37 Bandara

Sabtu, 13 Desember 2025 – 21:13 WIB
Menyambut Libur Nataru, InJourney Airports Pastikan Kesiapan 37 Bandara - JPNN.COM
Pergerakan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Foto: supplied

jpnn.com, JAKARTA - PGS. Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim memastikan kesiapan 37 bandara dalam melayani masyarakat pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Adapun persiapan mencakup operasional terpadu, kesiapan fasilitas, pengerahan personel, hingga dukungan sistem teknologi informasi.

"Kami tengah melakukan persiapan untuk mengoperasikan posko terpadu di kantor pusat InJourney Airports, serta di enam kantor regional dan 37 bandara selama 18 hari yang direncanakan mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026," ujar Pahlevi Arie.

Baca Juga:

Pihaknya akan terus memastikan kelancaran operasional dan pelayanan bandara selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, termasuk saat puncak arus keberangkatan penumpang pesawat udara yang diperkirakan pada 20 - 21 Desember 2025, sedangkan arus balik Nataru diperkirakan terjadi pada 3-4 Januari 2026.

Selain itu, peningkatan kapasitas sisi darat juga terus dilakukan di beberapa bandara utama.

Salah satu yang paling menonjol yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dengan perluasan fasilitas sisi darat yang meningkatkan kapasitas layanan dari sekitar 24 juta menjadi 32 juta penumpang per tahun.

Baca Juga:

Langkah ini diharapkan mampu mengantisipasi lonjakan penumpang, terutama pada musim liburan.

Arie juga menyoroti pentingnya pengelolaan operasional bandara dalam menghadapi potensi gangguan cuaca dan risiko keterlambatan penerbangan.

InJourney Airports berkomitmen untuk mengoperasikan bandara secara fleksibel hingga 24 jam selama periode Nataru, khususnya pada 22 Desember hingga 10 Januari.

