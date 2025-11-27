Menyambut Natal 2025, Nippon Paint Percantik Wajah Gereja Santo Yusup Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Nippon Paint Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) #ColouringLives melakukan revitalisasi total pada Gereja Katolik Santo Yusup serta area Gua Maria di Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Sentuhan warna baru kini membalut dinding gereja, area Gua Maria, Ruang Perjamuan Kudus, hingga Stasi Jalan Salib, menjadikannya simbol lahirnya kasih dan kedamaian yang menjadi esensi perayaan Natal.

Dalam aksi sosial ini, Nippon Paint mendonasikan 460 liter cat dari rangkaian produk Best-in-Class.

Produk yang digunakan meliputi cat ekterior Weatherbond Max untuk ketahanan cuaca ekstrem, cat interior Flaw-less EasyWash yang mudah dibersihkan, Vinilex Ceiling White untuk langit-langit yang bersih, serta Bee Brand 1000 untuk cat kayu dan besi.

Marsellino Najoan, Assist. National Sales Manager Nippon Paint Indonesia, menjelaskan program ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap ruang ibadah sebagai pusat spiritual masyarakat.

“Menyambut Natal tahun ini, Nippon Paint ingin mempersembahkan lebih dari sekadar estetika. Kami ingin menghadirkan rasa damai melalui ruang ibadah yang nyaman dan indah. Setiap sapuan warna yang kami berikan adalah representasi dari kepedulian kami dalam merawat ruang yang bermakna mendalam bagi umat,” ungkapnya.

Kolaborasi ini melibatkan Toko Cat Utama, salah satu pionir toko cat di Jawa Tengah yang telah berdiri sejak 1955.

“Kami sangat bangga dapat bersinergi dengan Nippon Paint. Kini, Gereja Katolik Santo Yusup dan Gua Maria tampil dengan wajah baru yang lebih hangat, seolah siap merangkul setiap umat yang datang untuk berdoa dan berefleksi,” ujar Susanti Dewi Kurniawan, Direktur Marketing Toko Cat Utama.