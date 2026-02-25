Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Menyambut Raisa Live in Concert 2026

Rabu, 25 Februari 2026 – 16:16 WIB
Menyambut Raisa Live in Concert 2026 - JPNN.COM
Penyanyi Raisa di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Rabu (23/7). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa mengumumkan akan menggelar sebuah konser spesial pada Juni 2026 mendatang.

Akan tetapi, jadwal serta lokasi konser bertajuk Raisa Live in Concert 2026 itu masih dirahasiakan.

"Ada momen yang hanya datang sekali dan selalu berhasil membuat kita jatuh hati. Bulan Juni tahun ini, pertemuan Raisa, dan kamu, tentang perjalanan yang sudah dilalui akan segera berlabuh di Raisa Live In Concert. Setiap bait lagu yang telah melampaui waktu dan bersemi dalam memori akan menjadi satu pengalaman yang utuh dan multi-dimensi," ungkap promotor Antara Suara melalui keterangan resmi, Rabu (25/2).

Pengumuman Raisa Live in Concert disampaikan bersamaan dengan pembukaan pra-registrasi calon penonton.

Pendaftaran hanya dibuka mulai 25 Februari hingga 4 Maret 2026 mendatang. Bagi para pendaftar akan memperoleh akses terlebih dahulu saat pembelian tiket pre-sale.

"Ini kesempatanmu untuk mendapatkan akses awal sebelum tiket resmi dibuka. Ikuti Pre-registration Raisa Live In Concert untuk memperoleh akses terlebih dulu saat pembelian tiket Pre-sale. Daftarkan dirimu sekarang di raisaliveinconcert.com," jelas Antara Suara.

"Kesempatan ini tidak akan datang untuk kali kedua, segera daftar dan sampai bertemu dalam kemegahan rasa yang belum pernah dihadirkan sebelumnya," lanjutnya.

Detail terkait Raisa Live In Concert akan disampaikan secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan.

